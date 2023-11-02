В Челябинске ввели режим «чёрного неба» до 3 ноября

В Челябинске из-за неблагоприятных метеоусловий ввели режим «чёрного неба».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.

«По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске с 13:30 2 ноября до 11:00 3 ноября ожидается режим НМУ, способствующих накоплению загрязняющих веществ», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что промышленные предприятия региона готовы приостанавливать часть производственных процессов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферный воздух.

Ведомство ведёт круглосуточный мониторинг за качеством воздуха.

Ранее сообщалось, что утром в среду, 1 ноября, в Москве зарегистрировали повторение температурного рекорда 1934 года.