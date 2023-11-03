Искусственный интеллект впервые выступил соавтором постановки спектакля

Театр «МОСТ» представил премьеру спектакля по пьесе Вадима Коростылёва «Пиросмани. Праздник одиночества», созданную в соавторстве с нейросетью «Яндекса».

«Мы можем с полной уверенностью сказать, что в нашем спектакле впервые нейросеть выступает как художник-постановщик, как сценограф. Это отличный инструмент, с которым мы взаимодействовали, как с настоящим соавтором. Я даже нарисовал себе образ Шедеврума как молодого человека лет 20, готового к экспериментам, у которого одна задача — удивить», — рассказал RT после пресс-показа режиссёр спектакля Георгий Долмазян.

Директор по развитию искусственного интеллекта компании «Яндекс» Александр Крайнов считает, что театр тоже многое внёс в развитие искусственного интеллекта.

«Откуда нейросеть берёт все эти образы? Нейросеть берёт их из того, что было создано ранее. Она учится на творчестве людей. Ровно так же, как мы учимся на предыдущем творчестве, используем наследие художников, писателей, так поступает и нейросеть. Это всегда переработка и собирательный образ», — сказал он.

Крайнов подчеркнул, что в то время, как среди обычных людей искусственный интеллект вызывает споры и опасения, люди искусства воспринимают его как новые возможности, как коллегу в творчестве.

Сцена из спектакля «Пиросмани. Праздник одиночества». В роли Нико Пиросмани заслуженный артист РФ Всеволод Гусейнов, в роли девочки с шаром Дарья Белоокая.

© Пресс-служба театра «МОСТ»

Режиссёр Георгий Долмазян объяснил RT, над чем именно в спектакле работал искусственный интеллект: «Сценическое пространство, белое и готовое трансформироваться. Образы в спектакле, грим, костюмы. Нейросеть придумала для Пиросмани девочку с шаром в синем платье. И самое интересное — Харон появляется у него в образе красивой девушки, невесты, о которой он мечтал, но эта мечта так и не сбылась. Нейросеть нарисовала 200 вариантов невест-Харонов, из которых я выбрал лучшую. Это не шоу технологий. Это совместный продукт с нейросетью, когда историю настоящего художника оформляет ненастоящий художник».

Сцена из спектакля «Пиросмани. Праздник одиночества». Ия-Харон — актриса Софико Цулая.

© Пресс-служба театра «МОСТ»

Спектакль поставлен по пьесе драматурга Вадима Коростылёва «Пиросмани. Праздник одиночества». В 2023 году отмечалось 100-летие со дня рождения писателя и 50 лет первой постановки пьесы о грузинском художнике Нико Пиросманишвили. Дочь писателя Марина Коростылёва рассказала RT, почему её отец взялся за написание этого произведения: «Грузинский режиссёр Григорий Лордкипанидзе предложил ему написать пьесу о Пиросмани, так как оценил его чувство слова, понимание природы грузинского человека. Пьеса была поставлена в Тбилиси и стала очень популярна в стране. Это фантазия автора о последнем дне жизни Пиросмани в тбилисском подвале».

Ранее сообщалось, что 100-й юбилейный сезон Театр сатиры в Москве открыл премьерой по пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич».