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Депутат бундестага выступил на концерте камерной музыки в Петербурге

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Виолончелист, депутат бундестага, председатель по международным связям партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Маттиас Моосдорф принял участие в концерте камерной музыки в Санкт-Петербурге.
Депутат бундестага выступил на концерте камерной музыки в Петербурге
  • globallookpress.com
  • © Heiko Rebsch

Отмечается, что мероприятие состоялось в рамках VII фестиваля «Чайковский. Перезагрузка», посвящённого 130-й годовщине со дня смерти Петра Чайковского и 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга.

«Музыка и искусство — это язык мира и единения, и я благодарен замечательному музыканту Маттиасу Моосдорфу за то, что он специально приехал в это время, принял участие в концерте и помогает строить культурные мосты между странами, особенно между Германией и Россией», — приводит «Росконгресс» слова художественного руководителя фестиваля Ханса-Йоахима Фрая.

В мае известный немецкий органист и дирижёр Лео Кремер выступил в Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

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