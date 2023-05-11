В Петербурге состоится концерт немецкого дирижёра Лео Кремера

Лео Кремер, известный немецкий органист и дирижёр, выступит в Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Как сообщается на сайте учреждения, концерт входит в программу XVI Международного фестиваля «Музыкальная коллекция» и пройдёт в два этапа. Музыкант будет дирижировать Камерным оркестром Заслуженного коллектива России, который исполнит сочинения известных венских композиторов, 15 мая, а 18-го — сыграет на органе произведения Иоганна Баха и Феликса Мендельсона.

«О моём сотрудничестве с оркестрами Петербургской филармонии я могу говорить долгими часами: моё первое выступление здесь состоялось около 40 лет назад, конечно, за эти годы произошло много памятных мне историй. Но главное, что я должен сказать: для меня каждый раз великая честь, большой подарок Господа — приезжать в Петербург и работать с обоими филармоническими оркестрами. Это и профессиональная радость, и нечто большее: каждый раз я чувствую, что для оркестров большая честь и ответственность соприкасаться с этим медиумом — музыкой. Концертов много, но каждый из них для нас — отдельное важное событие, своего рода послание», — приводит слова музыканта philharmonia.spb.ru.

Кремер, как специалист и исследователь творчества Баха, руководит Баховским обществом земли Саар. Композитор — не только лауреат различных престижных конкурсов Австрии, Германии, Италии и Бельгии, но и член жюри международных музыкальных состязаний.

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