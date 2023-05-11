Певец Олег Митяев примет участие в юбилейном Грушинском фестивале в 2023 году

Организаторы 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который пройдёт с 29 июня по 2 июля в Самарской области, рассказали о программе и участниках мероприятия.

В качестве исполнителей заявлены народный артист России Олег Митяев, Вадим Егоров, Вадим Мищук, «Грушинское трио», Галина Хомчик, Тимур Шаов, Никита Высоцкий, Анатолий Киреев, Елена Фролова, Александр Гейнц, Сергей Данилов и другие, сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Всего в юбилейном мероприятии примут участие более 110 авторов, будут работать 14 концертных площадок.

Также стало известно, что с 2023 года тропам Мастрюковских озёр присвоят имена легенд фестиваля. Так, на карте поляны появятся дорога Юрия Визбора, аллея Юрия Кукина, перекрёсток Евгения Евтушенко, переулок Леонида Сергеева, роща Валерия Мищука, поляна Юрия Панюшкина.

Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве в марте.