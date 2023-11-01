RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии подсчитали популяцию бурых медведей

Короткая ссылка
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов заявил, что в регионе проживают 1396 особей бурого медведя.
В Удмуртии подсчитали популяцию бурых медведей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Как рассказал чиновник, количество медведей подсчитывается после их выхода на овсяные поля.

«Они начинают кормиться им, когда он достигает молочной спелости, примерно с конца июля. В это время найденные выходы зверей на поля осматриваются с целью нахождения отпечатков лап», — сказал Удалов.

Также он отметил, что численность медведей в последние несколько лет является стабильной и составляет 1,2—1,4 тыс. особей.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области провели «перепись» диких животных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить