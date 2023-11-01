В Удмуртии подсчитали популяцию бурых медведей

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов заявил, что в регионе проживают 1396 особей бурого медведя.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Как рассказал чиновник, количество медведей подсчитывается после их выхода на овсяные поля.

«Они начинают кормиться им, когда он достигает молочной спелости, примерно с конца июля. В это время найденные выходы зверей на поля осматриваются с целью нахождения отпечатков лап», — сказал Удалов.

Также он отметил, что численность медведей в последние несколько лет является стабильной и составляет 1,2—1,4 тыс. особей.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области провели «перепись» диких животных.