В Удмуртии подсчитали популяцию бурых медведей
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Как рассказал чиновник, количество медведей подсчитывается после их выхода на овсяные поля.
«Они начинают кормиться им, когда он достигает молочной спелости, примерно с конца июля. В это время найденные выходы зверей на поля осматриваются с целью нахождения отпечатков лап», — сказал Удалов.
Также он отметил, что численность медведей в последние несколько лет является стабильной и составляет 1,2—1,4 тыс. особей.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области провели «перепись» диких животных.