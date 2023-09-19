В Калининградской области провели «перепись» диких животных

В Калининградской области по итогам «переписи» диких животных зафиксировали почти 13,4 тыс. косуль, 1,7 тыс. лосей, 1,6 тыс. благородных оленей, а также 20 рысей (занесённых в Красную книгу).

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В течение года специалисты использовали разные методики определения численности животных. В частности, популяцию норных охотоведы определяли в июне, когда у барсуков и лисиц появились детёныши.

В июле был организован маршрутный подсчёт птиц. Для сбора данных используют тепловизоры и фотоловушки.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке открылась выставка «Хижина змеелова», где все желающие смогут увидеть самых ядовитых змей мира.