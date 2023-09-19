В Калининградской области провели «перепись» диких животных
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В течение года специалисты использовали разные методики определения численности животных. В частности, популяцию норных охотоведы определяли в июне, когда у барсуков и лисиц появились детёныши.
В июле был организован маршрутный подсчёт птиц. Для сбора данных используют тепловизоры и фотоловушки.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке открылась выставка «Хижина змеелова», где все желающие смогут увидеть самых ядовитых змей мира.