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В Калининградской области провели «перепись» диких животных

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В Калининградской области по итогам «переписи» диких животных зафиксировали почти 13,4 тыс. косуль, 1,7 тыс. лосей, 1,6 тыс. благородных оленей, а также 20 рысей (занесённых в Красную книгу).
В Калининградской области провели «перепись» диких животных
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В течение года специалисты использовали разные методики определения численности животных. В частности, популяцию норных охотоведы определяли в июне, когда у барсуков и лисиц появились детёныши.

В июле был организован маршрутный подсчёт птиц. Для сбора данных используют тепловизоры и фотоловушки.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке открылась выставка «Хижина змеелова», где все желающие смогут увидеть самых ядовитых змей мира.

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