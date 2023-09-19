В Московском зоопарке открылась выставка самых ядовитых в мире змей

В Московском зоопарке открылась выставка «Хижина змеелова», где все желающие смогут увидеть самых ядовитых змей мира.

«Это самая большая в мире экспозиция ядовитых змей — представлено около 50 видов животных», — приводит НТВ сообщение пресс-службы зоопарка.

Там отметили, что в числе самых ядовитых змей на выставке можно увидеть материкового тайпана, два вида мамб, королевскую кобру, габонских гадюк и др.

Помимо самих змей, на экспозиции представлены их скелеты и шкуры, а также инвентарь для отлова рептилий и взятия яда.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке отпраздновали день рождения ягуара Ричарда, которому исполнилось два года.