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Собянин рассказал о ходе реставрации Донского монастыря

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Большая часть работ по комплексной реставрации ансамбля Донского ставропигиального мужского монастыря выполнена. Фасадами занимались специалисты из Москвы, купола привели в порядок реставраторы из Минкультуры России.
Собянин рассказал о ходе реставрации Донского монастыря
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Монастырь является объектом культурного наследия федерального значения, в который входит более 30 памятников истории и архитектуры.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, приведено в порядок 9 из 12 башен. В 2023 году завершены реставрационные работы в четырёх.

Как отметил Собянин, через несколько лет монастырь предстанет во всём своём великолепии.

«Монастырь — жемчужина Москвы: историческая, архитектурная. С ней связано очень многое в развитии истории нашего города. И это, конечно, пример, когда такие памятники восстанавливаются, что называется, всем миром: за частные деньги, федеральные, города Москвы и самого монастыря», — сказал мэр.

Он добавил, что основной путь пройден, но предстоит ещё значительная работа.

Ранее сообщалось, что власти Москвы в ходе торгов определят инвестора, который отреставрирует дом купца Крупенникова — объект культурного наследия 1912 года постройки, расположенный в Денисовском переулке.

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