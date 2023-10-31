Москва определит инвестора для реставрации дома купца Крупенникова

Власти Москвы в ходе торгов определят инвестора, который отреставрирует дом купца Крупенникова — объект культурного наследия 1912 года постройки, расположенный в Денисовском переулке.

Об этом информирует телеканал «360».

«Инвесторов приглашают на аукцион по продаже двухэтажного деревянного здания площадью 702 кв. м в Басманном районе столицы», — рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Здание внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Будущий владелец должен отреставрировать его и приспособить для современного использования.

Ранее НСН сообщала, что на Доме геологов в Москве отреставрируют скульптурную композицию «Наука и труд».