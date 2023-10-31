RT в Telegram
Подпишись

Москва определит инвестора для реставрации дома купца Крупенникова

Короткая ссылка
Власти Москвы в ходе торгов определят инвестора, который отреставрирует дом купца Крупенникова — объект культурного наследия 1912 года постройки, расположенный в Денисовском переулке.
Москва определит инвестора для реставрации дома купца Крупенникова

Об этом информирует телеканал «360».

«Инвесторов приглашают на аукцион по продаже двухэтажного деревянного здания площадью 702 кв. м в Басманном районе столицы», — рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Здание внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Будущий владелец должен отреставрировать его и приспособить для современного использования.

Ранее НСН сообщала, что на Доме геологов в Москве отреставрируют скульптурную композицию «Наука и труд».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить