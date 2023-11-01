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Биолог Гниненко заявил о безопасности зимних комаров

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Кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал подробности о зимних комарах.
Биолог Гниненко заявил о безопасности зимних комаров
  • Gettyimages.ru

«Эти комары, которые называются зимними, они, конечно, двукрылые, но у них даже нет ротового аппарата и желудка, поэтому укусить они никого не могут. Они просто наслаждаются короткой жизнью в такие необычные времена», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, взрослые особи просто размножаются и откладывают яйца.

«Нам опасаться ничего не стоит», — добавил Гниненко.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский заявил, что в начале осени в лесах ещё есть клещи.

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