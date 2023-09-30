Энтомолог Марьинский рассказал, какие насекомые водятся в осеннем лесу
- Gettyimages.ru
«Эти опасные существа сильно зависят от погодных условий. К середине лета им становится слишком жарко, поэтому их редко можно встретить. Но иногда в конце августа у них начинается вторая волна активности, которая может продолжаться и осенью, особенно в случае тёплой погоды», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, в конце сентября в центральных регионах России остаются единичные особи комаров, мошек и мокрецов, а у мух-кровососок наступает пик активности.
Ранее энтомолог Роман Хряпин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о пауках-осах в Московской области. По его словам, бояться этих насекомых не нужно.