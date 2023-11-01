Валерий Сюткин: Сергей Лапин сыграл важную роль в создании хита «Вася»
- РИА Новости
В беседе с телеканалом «360» Сюткин отметил, что именно Лапин предложил назвать героя песни Васей.
Он также охарактеризовал бывшего коллегу по группе как яркого и стильного человека, отметив его чрезвычайную музыкальность.
«Очень грустно, что потеряли такого яркого, стильного человека. <…> Он был настоящим украшением концерта как зрелища при безупречной игре на бас-гитаре», — добавил Сюткин.
Во вторник, 31 октября, на 62-м году жизни умер бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин.