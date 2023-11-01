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Валерий Сюткин: Сергей Лапин сыграл важную роль в создании хита «Вася»

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Певец и композитор Валерий Сюткин заявил, что бас-гитарист Сергей Лапин сыграл важную роль в создании хита «Вася» группы «Браво».
Валерий Сюткин: Сергей Лапин сыграл важную роль в создании хита «Вася»
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» Сюткин отметил, что именно Лапин предложил назвать героя песни Васей.

Он также охарактеризовал бывшего коллегу по группе как яркого и стильного человека, отметив его чрезвычайную музыкальность.

«Очень грустно, что потеряли такого яркого, стильного человека. <…> Он был настоящим украшением концерта как зрелища при безупречной игре на бас-гитаре», — добавил Сюткин.

Во вторник, 31 октября, на 62-м году жизни умер бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин.

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