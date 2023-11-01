Гергиев рассказал подробности о Приморской сцене Мариинского театра

Художественный руководитель Приморской сцены Мариинского театра Валерий Гергиев рассказал о строительстве будущего театрально-музейного комплекса на Орлиной сопке.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Комплекс будет построен, можете не сомневаться. И по окончании стройки Приморская сцена Мариинского театра будет располагаться в двух зданиях, на двух берегах бухты Золотой Рог. Наша цель — чтобы во Владивостоке в день проходило, например, пять событий — спектакль оперный, причём утром и вечером, и балетный, концерт, детский концерт», — заявил Гергиев.

Также он отметил, что специалисты, которые будут вести финальные работы в театральной части объекта, пройдут стажировку в концертном зале в Санкт-Петербурге. Они должны будут создать такую же акустику и во Владивостоке.

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