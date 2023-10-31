Диетолог Гинзбург высказался о пользе умеренного потребления яиц

Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что яйца могут быть полезны при умеренном потреблении.

«Мы долгое время жили с представлением, что раз в куриных яйцах много холестерина, и в крови, которая угрожает развитием атеросклероза, тоже много холестерина, то логично не есть такие продукты», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, исследования показали, что употребление яиц не связано с уровнем плохого холестерина в крови.

«Три яйца в день обладают оздоровительным эффектом. В них много фосфолипидов, в частности холинов. Это факторы, которые встраиваются в клеточные мембраны», — пояснил Гинзбург.

По его словам, яйца также считаются источником жирорастворимых витаминов А и D, минералов и других полезных веществ.

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