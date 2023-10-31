В Карелии предупредили о снегопадах 1 ноября

Спасатели Карелии предупредили жителей региона о снегопадах и гололёде 1 ноября 2023 года.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на региональное МЧС.

По прогнозу синоптиков, в среду, 1 ноября, в течение суток будет идти снег. В южных районах возможен гололёд, отложение мокрого снега на проводах и деревьях.

Также стало известно, что в Оренбургской области выпустили предупреждение о сильном ветре и тумане в ближайшие сутки, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.

Ночью 1 ноября преимущественно в восточных районах порывы ветра будут достигать 15—18 м/с.

В западных и центральных районах ночью и утром 1 ноября прогнозируется туман.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в течение недели в столичном регионе возможны скачки атмосферного давления.