В Карелии предупредили о снегопадах 1 ноября
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Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на региональное МЧС.
По прогнозу синоптиков, в среду, 1 ноября, в течение суток будет идти снег. В южных районах возможен гололёд, отложение мокрого снега на проводах и деревьях.
Также стало известно, что в Оренбургской области выпустили предупреждение о сильном ветре и тумане в ближайшие сутки, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.
Ночью 1 ноября преимущественно в восточных районах порывы ветра будут достигать 15—18 м/с.
В западных и центральных районах ночью и утром 1 ноября прогнозируется туман.
Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в течение недели в столичном регионе возможны скачки атмосферного давления.