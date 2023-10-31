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Синоптик Позднякова спрогнозировала скачки атмосферного давления в столичном регионе

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Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в течение недели в столичном регионе возможны скачки атмосферного давления.
Синоптик Позднякова спрогнозировала скачки атмосферного давления в столичном регионе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Действительно, если сегодня у нас давление чуть выше нормы — 749, завтра оно будет 740 мм рт. ст. Потом оно будет постепенно расти. Третьего числа оно вновь будет 749, а в воскресенье — снова 740», — отметила Позднякова в беседе с РИАМО.

По её словам, атмосферное давление неустойчивое, но резких колебаний не ожидается.

«Скорее, люди будут реагировать на изменение температурного режима, потому что уже все сейчас оделись в пуховики. Сегодня и завтра будет очень тепло, а потом опять похолодает», — добавила синоптик.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», жителям Удмуртии напомнили об опасности выхода на тонкий лёд, который не способен выдержать вес человека.

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