Синоптик Позднякова спрогнозировала скачки атмосферного давления в столичном регионе
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«Действительно, если сегодня у нас давление чуть выше нормы — 749, завтра оно будет 740 мм рт. ст. Потом оно будет постепенно расти. Третьего числа оно вновь будет 749, а в воскресенье — снова 740», — отметила Позднякова в беседе с РИАМО.
По её словам, атмосферное давление неустойчивое, но резких колебаний не ожидается.
«Скорее, люди будут реагировать на изменение температурного режима, потому что уже все сейчас оделись в пуховики. Сегодня и завтра будет очень тепло, а потом опять похолодает», — добавила синоптик.
Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», жителям Удмуртии напомнили об опасности выхода на тонкий лёд, который не способен выдержать вес человека.