RT в Telegram
Подпишись

Архитектор Лагутин: жители городов будущего будут стремиться жить на природе

Короткая ссылка
Дизайнер, архитектор, сооснователь бренда дизайнерской мебели ARCHPOLE Константин Лагутин выразил мнение, что в далёком будущем горожане захотят жить ближе к природе, из-за чего у городов будут размываться границы.

«Я думаю, что всё-таки город далёкого будущего в некотором смысле размывает и теряет свои границы. Он растворяется в своих предместьях, люди начинают перемещаться, живя больше на природе», — поделился он в беседе с РИАМО.

При этом городская и внешняя среда будут одинаково комфортными для жизни, отметила дизайнер.

Он также выразил надежду, что в будущем люди оставят многоэтажное жильё, осознав его недостатки. И тогда «шестнадцатиэтажные и двадцатипятиэтажные дома в микрорайонах будут использоваться, например, как горизонтальные фермы для выращивания микрозелени», заключил Лагутин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в районе Ходынского поля построят бизнес-центр площадью более 11 тыс. кв. м. Он будет выполнен в стиле конструктивизма и иметь форму усечённого треугольника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить