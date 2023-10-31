Архитектор Лагутин: жители городов будущего будут стремиться жить на природе

Дизайнер, архитектор, сооснователь бренда дизайнерской мебели ARCHPOLE Константин Лагутин выразил мнение, что в далёком будущем горожане захотят жить ближе к природе, из-за чего у городов будут размываться границы.

«Я думаю, что всё-таки город далёкого будущего в некотором смысле размывает и теряет свои границы. Он растворяется в своих предместьях, люди начинают перемещаться, живя больше на природе», — поделился он в беседе с РИАМО.

При этом городская и внешняя среда будут одинаково комфортными для жизни, отметила дизайнер.

Он также выразил надежду, что в будущем люди оставят многоэтажное жильё, осознав его недостатки. И тогда «шестнадцатиэтажные и двадцатипятиэтажные дома в микрорайонах будут использоваться, например, как горизонтальные фермы для выращивания микрозелени», заключил Лагутин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в районе Ходынского поля построят бизнес-центр площадью более 11 тыс. кв. м. Он будет выполнен в стиле конструктивизма и иметь форму усечённого треугольника.