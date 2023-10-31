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«Ъ»: на маркетплейсах возросли продажи старых книг

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Россияне стали чаще покупать старые книги, рост продаж в первой половине текущего года составил 38%, а на онлайн-сервисах спрос увеличился на 24%, говорится в статье издания «Коммерсантъ».
«Ъ»: на маркетплейсах возросли продажи старых книг
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Газета, со ссылкой на компанию Ozon, сообщила, что за этот период рост продаж составил 38% в штуках, 52% — в деньгах, а сам ассортимент вырос на 43%.

В Wildberries сообщили, что продажи старых книг за девять месяцев возросли на 300%. По словам представителя компании, рост спроса связан с расширением ассортимента и увеличением числа продавцов.

В компании «Авито» не сообщили информацию по сегменту, однако рассказали, что рост продаж старых книг в первом полугодии год к году составил 24%.

Ранее исследование «СберУниверситета» показало, что большинство россиян прочитывают 7—12 книг в течение года.

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