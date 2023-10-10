Большинство россиян прочитывают 7—12 книг в течение года

Новое исследование показало, что большинство россиян читают от семи до 12 книг в год, при этом 78% респондентов отметили, что в целом хотели бы читать больше.

Это показало исследование «СберУниверситета», пишет «Газета.Ru».

Большинство (56%) опрошенных предпочитают образовательную литературу, 44% — художественную. Среди самых читаемых авторов — Эрих Мария Ремарк, Лев Толстой, Фёдор Достоевский и Джордж Оруэлл.

Говоря о причинах, мешающих им читать больше, респонденты отметили нехватку времени (42%), трудности с сосредоточением (17%) и высокую стоимость книг (11%).

Ранее российские эксперты назвали наиболее издаваемых азиатских авторов. Продажи писателей из Япония, Китая и Южной Кореи в 2023 году выросли на 100% по сравнению с прошлым годом.