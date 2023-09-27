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В России назвали самых издаваемых в 2023 году азиатских авторов

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На книжном рынке России продажи авторов из Япония, Китая и Южной Кореи в 2023 году выросли на 100% по сравнению с прошлым годом. Эксперты назвали наиболее издаваемых азиатских авторов в 2023 году.

«Топ азиатских авторов и их проекты: Мосян Тунсю — цикл «Благословение небожителей» (Китай), Тацуки Фудзимото — манга «Человек-бензопила» (Япония) и Харуки Мураками — множество известных романов, сейчас в топ-5 художественной литературы — произведение «Норвежский лес» (Япония)», — прокомментировала для газеты «Известия» операционный директор магазинов «Буквоед» и директор по управлению категориями «Книги» в ОРС Мария Бахонкина.

На «Литрес» в топе продаж — китайский автор Лю Цысинь, он обогнал занявшего вторую строчку Мураками. На третьем месте — японский автор Котаро Исака.

На Wildberries в числе самых популярных авторов — Мосян Тунсю, Суи Исида, Гуйюань Тянься, уточнили в пресс-службе маркетплейса.

Ранее сообщалось, что первый форум кино и литературы «Читка 2.0», где будут представлены проекты экранизаций российских книг, а также эксклюзивные книжные новинки с потенциалом выхода на экраны, пройдёт в Москве с 24 по 26 ноября.

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