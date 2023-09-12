Первый форум кино и литературы «Читка 2.0» пройдёт в Москве в ноябре

Первый форум кино и литературы «Читка 2.0», где будут представлены проекты экранизаций российских книг, а также эксклюзивные книжные новинки с потенциалом выхода на экраны, пройдёт в Москве с 24 по 26 ноября.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз фонда.

Отмечается, что мероприятие станет продолжением фестиваля «Читка», который прошёл в 2019 году и впервые зафиксировал тренд на экранизации в кино и на телевидении.

«Основной задачей форума станет построение бизнес-диалога между издательствами, литературными агентствами, авторами и представителями производства аудиовизуального контента, а также формирование более точного профессионального запроса на поиск литературы, подходящей для экранизации», — отметили организаторы.

Уточняется, что в конкурсной программе форума будут представлены экранизации (фильмы и сериалы), находящиеся в производстве, а также проекты, имеющие законченный девелопмент.