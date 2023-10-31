В Московской неделе интерьера и дизайна участвуют более 650 компаний

В столице России завершается III Московская неделя интерьера и дизайна. В ней принимают участие более 650 компаний, представляющих свою продукцию: мебель, декор, текстиль, посуду и др.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие собрало московских, региональных и иностранных представителей отрасли, уже подписано несколько соглашений — как с российскими, так и с зарубежными партнёрами, прокомментировала глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Кристина Кострома.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась большая образовательная программа, включающая порядка 75 тематических сессий.

Выступили свыше 100 спикеров, в частности итальянский архитектор и дизайнер Пьеранджело Моро, архитектор из Мексики Михель Рохкинд и индийский многопрофильный дизайнер и предприниматель Сандип Сангару.

Мероприятия III Московской недели интерьера и дизайна завершатся 31 октября.

Ранее сообщалось, что в Москве организуют первый международный модный интенсив «Глобализация в индустрии моды. Локальные концепции в создании успешного глобального бренда». Он состоится в рамках форума BRICS+ Fashion Summit с 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды.