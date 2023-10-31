В Новосибирске похолодает до -7 °С в выходные
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Об этом сообщает Сиб.фм.
В субботу, 4 ноября, температура воздуха ночью составит -3 °С. Осадки в виде снега.
В воскресенье, 5 ноября, днём до -1 °С , ночью до -7 °С. Вероятность осадков — 50%.
В понедельник, 6 ноября, -1...-7 °С. Вероятность осадков — 40%.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что до конца ноября температура воздуха в Москве и близлежащих регионах будет носить неустойчивый характер, а окончательный приход зимы можно ожидать к началу декабря.