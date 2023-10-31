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В Новосибирске похолодает до -7 °С в выходные

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В Новосибирске в выходные 4—6 ноября похолодает до -7 °С. Будет идти снег.
В Новосибирске похолодает до -7 °С в выходные
  • © Serguei Fomine/Global Look Press

Об этом сообщает Сиб.фм.

В субботу, 4 ноября, температура воздуха ночью составит -3 °С. Осадки в виде снега.

В воскресенье, 5 ноября, днём до -1 °С , ночью до -7 °С. Вероятность осадков — 50%.

В понедельник, 6 ноября, -1...-7 °С. Вероятность осадков — 40%.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что до конца ноября температура воздуха в Москве и близлежащих регионах будет носить неустойчивый характер, а окончательный приход зимы можно ожидать к началу декабря.

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