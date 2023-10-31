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«Известия»: плата операторов за частоты LTE может вырасти

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Плата мобильных операторов за использование радиочастотного спектра в 2024 году может подняться как минимум в два раза, говорится в публикации «Известий», которая ссылается на источники на рынке связи.
«Известия»: плата операторов за частоты LTE может вырасти
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Сообщается, что рост произойдёт, если в Минцифры одобрят новый метод расчёта этого платежа.

Сейчас операторы платят за использование частот для 4G (LTE) со скидкой как за перспективную технологию. Однако потеря этого статуса рискует обернуться десятикратным ростом подобных расходов.

Аналитики не исключают, что это может повлиять на подорожание тарифов на мобильную связь.

Официальных комментариев Минцифры газета не приводит.

Ранее сообщалось, что операторы «МегаФон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 вернут россиянам бесплатную раздачу интернет-трафика со смартфонов.

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