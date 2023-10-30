В Тверской области провели инвентаризацию лесов
- Gettyimages.ru
- © Wirestock
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на Рослесинфорг.
Как заявили в ведомстве, леса общей площадью около 5 млн га занимают 55% территории области.
В регионе среди деревьев преобладают лиственные породы. Также произрастают ель, сосна, осина, ольха, липа, ясень и клён.
В Центральном федеральном округе Тверская область находится на втором месте по возможному объёму заготовки древесины.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье высадили почти 2,5 млн деревьев за пять лет.