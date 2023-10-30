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В Тверской области провели инвентаризацию лесов

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В Тверской области, по данным государственной инвентаризации лесов, растёт 4,9 млрд деревьев.
В Тверской области провели инвентаризацию лесов
  • Gettyimages.ru
  • © Wirestock

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на Рослесинфорг.

Как заявили в ведомстве, леса общей площадью около 5 млн га занимают 55% территории области.

В регионе среди деревьев преобладают лиственные породы. Также произрастают ель, сосна, осина, ольха, липа, ясень и клён.

В Центральном федеральном округе Тверская область находится на втором месте по возможному объёму заготовки древесины.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье высадили почти 2,5 млн деревьев за пять лет.

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