В Сарапуле отремонтировали два исторических дома

В городе Сарапуле (Республика Удмуртия) в 2023 году отремонтировали два исторических здания на средства Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.

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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Работы проводились в рамках фестиваля по восстановлению исторических построек «Том Сойер Фест». Отремонтированы дом на улице Советская и здание на улице Азина, в окнах которого разместили изображения знаменитых купцов, вложивших свои силы в развитие Сарапула. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге началась реконструкция Северной водопроводной станции.