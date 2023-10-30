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В Сарапуле отремонтировали два исторических дома

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В городе Сарапуле (Республика Удмуртия) в 2023 году отремонтировали два исторических здания на средства Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.
В Сарапуле отремонтировали два исторических дома
  • Gettyimages.ru
  • © Toa55

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Работы проводились в рамках фестиваля по восстановлению исторических построек «Том Сойер Фест».

Отремонтированы дом на улице Советская и здание на улице Азина, в окнах которого разместили изображения знаменитых купцов, вложивших свои силы в развитие Сарапула.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге началась реконструкция Северной водопроводной станции.

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