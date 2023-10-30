В Сарапуле отремонтировали два исторических дома
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Работы проводились в рамках фестиваля по восстановлению исторических построек «Том Сойер Фест».
Отремонтированы дом на улице Советская и здание на улице Азина, в окнах которого разместили изображения знаменитых купцов, вложивших свои силы в развитие Сарапула.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге началась реконструкция Северной водопроводной станции.