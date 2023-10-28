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В Петербурге реконструируют Северную водопроводную станцию

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В Санкт-Петербурге началась реконструкция Северной водопроводной станции. Работы пройдут в три этапа. Они должны завершиться к 2030 году.
В Петербурге реконструируют Северную водопроводную станцию
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Станция обеспечивает питьевой водой более 1,7 млн жителей Выборгского, Калининского, Приморского, Красногвардейского, Невского и Курортного районов Петербурга, а также прилегающих территорий Всеволожского района Ленинградской области.

Обновление станции и создание новых сооружений позволит производить до 700 тыс. кубометров питьевой воды в сутки.

Ранее, как сообщал progorod43, губернатор Кировской области Александр Соколов заявил во время своего послания, что 650-летие Кирова станет стартом для перезагрузки региона.

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