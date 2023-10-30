Вулканолог Чебров прокомментировал активность вулкана Ключевской на Камчатке

Директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН Данила Чебров заявил, что вулкан Ключевской часто проявляет активность.

«Ключевской может извергаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Сейчас по всем признакам вулкан не успокаивается, а либо остаётся стабильным, либо усиливается. В ближайшем будущем высота его шлейфа может достигнуть 12 км. Однако это не приведёт к увеличению опасности», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в настоящее время извергается вулкан Безымянный, и его активность оценивается как нисходящая.

«Ещё сейсмическая активность наблюдается в районе вулкана Мутновский. Он находится недалеко от Петропавловска-Камчатского. Пока прогнозируем, что если извержения будут, то слабые», — добавил Чебров.

В сентябре сообщалось, что в Камчатском крае пепел от вулкана Шивелуч распространился на 110 км.