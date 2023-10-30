Вулканолог Чебров прокомментировал активность вулкана Ключевской на Камчатке
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«Ключевской может извергаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Сейчас по всем признакам вулкан не успокаивается, а либо остаётся стабильным, либо усиливается. В ближайшем будущем высота его шлейфа может достигнуть 12 км. Однако это не приведёт к увеличению опасности», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, в настоящее время извергается вулкан Безымянный, и его активность оценивается как нисходящая.
«Ещё сейсмическая активность наблюдается в районе вулкана Мутновский. Он находится недалеко от Петропавловска-Камчатского. Пока прогнозируем, что если извержения будут, то слабые», — добавил Чебров.
В сентябре сообщалось, что в Камчатском крае пепел от вулкана Шивелуч распространился на 110 км.