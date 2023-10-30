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Синоптик Шувалов спрогнозировал «погодные горки» в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе в столичном регионе ожидаются так называемые погодные горки — потепление до +12 °С и возвращение к заморозкам.
Синоптик Шувалов спрогнозировал «погодные горки» в Москве
  • globallookpress.com
  • © phanasitti

«В среду днём воздух прогреется до +12 °С. В четверг в первой половине дня ожидается до +10 °С, однако к вечеру придёт холодный фронт, и температура вновь начнёт понижаться. В ночь с четверга на пятницу возможны небольшие заморозки, а в пятницу днём температура уже не поднимется выше +2…+4 °С», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, в ночь на пятницу возможно повышение атмосферного давления до 747—749 мм рт. ст., отметил Шувалов. Днём будет солнечно и без осадков, а ночью температура воздуха опустится, передаёт телеканал «360».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве 28 октября ожидается облачная погода, ледяной дождь и снег.

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