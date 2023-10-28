Синоптик Тишковец: в Москве ожидаются снег, ледяной дождь и местами туман
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в столице облачно, кратковременные осадки, ожидаются мокрый снег, ледяной дождь, туман и гололёд.
Синоптик уточнил, что температура воздуха днём в Москве составит 0...+2 °С, а в Подмосковье — -2...+3 °С.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал, что в выходные дни, 28 и 29 октября, в регионах средней полосы европейской части России, в Поволжье и на Урале ожидаются ледяные дожди, мокрый снег, метели и усиление ветра.