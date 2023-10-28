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Синоптик Тишковец: в Москве ожидаются снег, ледяной дождь и местами туман

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве 28 октября ожидается облачная погода, ледяной дождь и снег.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в столице облачно, кратковременные осадки, ожидаются мокрый снег, ледяной дождь, туман и гололёд.

Синоптик уточнил, что температура воздуха днём в Москве составит 0...+2 °С, а в Подмосковье — -2...+3 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал, что в выходные дни, 28 и 29 октября, в регионах средней полосы европейской части России, в Поволжье и на Урале ожидаются ледяные дожди, мокрый снег, метели и усиление ветра.

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