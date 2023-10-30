Ветврач Михеева: бесхозное животное может быть переносчиком бешенства

Главврач сети ветеринарных клиник Vet Union Ольга Михеева предупредила, что при контакте с бездомными собаками и кошками высока вероятность инфицирования. Животные могут быть переносчиками опасных заболеваний, которые передаются через укус или царапину.

Одно из самых опасных заболеваний, которое передаётся при контакте с животным, — это бешенство, сообщила она в разговоре с газетой «Известия».

Инфекция передаётся через укусы или при попадании слюны на повреждённую кожу или слизистые человека, отметила ветеринар.

Другое заболевание — бартонеллёз (фелиноз), или болезнь кошачьих царапин. Возбудитель попадает в организм человека через царапины или укусы, реже в результате укуса грызуна, царапин птичьими перьями или клювом, вследствие чего развивается острая бактериальная инфекция с лихорадкой, воспалением лимфатических узлов и мягких тканей.

«Чаще всего кошки передают людям и дерматофитию — стригущий лишай», — напомнила Михеева и посоветовала не приносить бездомное животное в дом до приёма ветеринара.

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