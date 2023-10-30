Синоптики спрогнозировали дожди во Владивостоке в начале ноября

Руководитель Примгидромета Борис Кубай рассказал о погоде во Владивостоке в начале ноября. По прогнозу синоптика, атмосферные фронты принесут дожди различной интенсивности, которые с резким похолоданием будут переходить в снег.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Как отметил Кубай, в ночь на 1 ноября ожидаются умеренные дожди и небольшой снег на севере и дожди на юге края. 3 ноября на юге — небольшие дожди, на севере — умеренные, возможен мокрый снег.

«Вечером 5 ноября — на юге края и во Владивостоке наступит резкое ухудшение погоды с сильными дождями и штормовым ветром, связанное с выходом активного южного циклона», — отметил специалист.

Также руководитель Примгидромета не рекомендовал жителям региона планировать дальние поездки 6 ноября, ввиду приближающейся непогоды.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT спрогнозировал ледяной дождь в Москве.