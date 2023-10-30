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Социальная сеть «Одноклассники» обновила сервис «Увлечения»

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Социальная сеть «Одноклассники» обновила сервис «Увлечения».
Социальная сеть «Одноклассники» обновила сервис «Увлечения»
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом проинформировали в пресс-службе соцсети.

Отмечается, что «Увлечения» стали полноформатным сервисом с разными видами контента, а также новыми возможностями для общения.

При этом в сервисе стал удобнее и быстрее поиск публикаций, которые посвящены хобби. 

Также улучшена навигация в сервисе, добавлены фильтры и обновлён каталог контента.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру» и социальной сети «Одноклассники» писала, что, как показало новое исследование, 38% россиян находят время на хобби после работы, а 43% отметили, что не успевают уделять таким занятиям время на регулярной основе.

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