В Театре имени Вахтангова рассказали о последнем спектакле актрисы Пешковой

Актёр, режиссёр Театра имени Вахтангова Владимир Иванов рассказал о последнем спектакле актрисы Дарьи Пешковой.

«Она всю жизнь действительно проработала в Вахтанговском театре, и последняя её премьера была в моём спектакле «Люди как люди». Это горьковская пьеса, и она была очень счастлива, что была занята в этом спектакле», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, Пешкова играла с огромным удовольствием и ответственностью.

Как отметил Иванов, роль актрисы была небольшая, но очень к месту.

«Само присутствие внучки Максима Горького в спектакле по Горькому в Театре имени Вахтангова — это такая знаковая ситуация», — добавил он.

Российская актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького, скончалась в возрасте 96 лет.