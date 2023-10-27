Синоптик Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в выходные

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные столичный регион окажется в центре циклона, который подойдёт с юго-запада.

«Ночью будут осадки, от небольших до умеренных. Температура минимальная -1...+1 °С. По области до -3 °С. Днём осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура 0...+2 °С, по области -3...+2 °С. Зимнее ненастье будет сопровождаться порывистым ветром. Порывы могут достигать 12—14 м/с», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, в воскресенье атмосферное давление будет расти, причём достаточно интенсивно.

Как добавила Позднякова, можно сказать, что в эти выходные будет сделан первый шаг в предстоящую зиму.

Со своей стороны, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказал, что в ночь на 27 октября высота снежного покрова составляла местами в Москве шесть сантиметров.

Как отметил Леус, в этом году первый снег выпал раньше многолетних сроков.

«В ближайшие дни в циркуляцию циклона будут вливаться новые фронтальные волны. А затем придет ещё одна волна, которая отметится уже не ливнями, не снегопадами, а мощным потеплением», — заявил он.

Ранее синоптик Александр Колесов посоветовал жителям Санкт-Петербурга настраиваться на зимнюю погоду к выходным, 28 и 29 октября.