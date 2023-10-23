В сети выйдет документальный сериал «Время «Спартака»

Первая серия многосерийного документального проекта, посвящённого десятилетию, когда футбольный клуб «Спартак» выиграл девять чемпионств, доходил до полуфиналов еврокубков и побеждал именитые западные команды, будет опубликована онлайн 4 ноября.

Документальный сериал про «красно-белых» охватит период от прихода на пост главного тренера Олега Романцева и до финала Кубка России-2003. О событиях вокруг и внутри команды расскажут их непосредственные участники и свидетели — Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Филимонов, Станислав Черчесов и другие, сообщает пресс-служба «Кинопоиска».

«В последние годы российское кино много рефлексирует про 90-е — странную и дикую эпоху, которая сформировала моё поколение и, как теперь понятно, во многом заложила основы того, что дальше происходило со страной. «Время «Спартака» — наш вклад в этот большой разговор. Авторы сериала росли в те хаотичные годы и, как и сейчас, после новостей по телевизору всегда говорили про футбол, а тогда футбол — это и был «Спартак». Для меня золотой матч с «Аланией» в 1996-м, победа над «Реалом» в 1998-м, матч романцевской сборной с Украиной в 1999-м — воспоминания не менее яркие, чем московские события октября 1993-го или дефолт 1998-го», — рассказал автор идеи и сценарист Александр Горбачёв.

Эпизоды сериала будут выходить еженедельно по четвергам.

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