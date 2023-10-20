В сети вышел трейлер российского сериала «Цикады»

В сети состоялась премьера трейлера драматического проекта «Цикады» о трагедии, случившейся со школьниками на вечеринке.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Кинопоиска».

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре 26 октября.

По сюжету выпускники московской школы строят планы на будущее и готовятся к взрослой жизни, но всё меняется, когда на одной из вечеринок случается трагедия. Теперь героям и их родителям придётся сотрудничать со следствием, раз за разом вспоминать события того дня, чтобы восстановить картину произошедшего.

Режиссёром проекта выступил Евгений Стычкин. Роли исполнили Григорий Верник, Кирилл Буханцев, Софья Аржаных, Екатерина Воронина и другие.

Ранее в сети вышел тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра».