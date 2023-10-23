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Диетолог Королёва назвала «средиземноморскую диету» образным понятием

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Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва заявила, что «средиземноморская диета» — образное и растяжимое понятие.
Диетолог Королёва назвала «средиземноморскую диету» образным понятием
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«Конечно, продукты должны быть про здоровье. Продукты натуральные и полезные будут максимально подходить человеку, помогать иммунной системе. Время года тоже влияет», — сказала она в беседе с НСН.

Как отметила эксперт, рыба — очень полезный продукт, а самой полезной считается холодноводная рыба северных морей.

«Ещё лучше рыбий жир именно из этого вида рыб, с хорошим уровнем жирных кислот. Эти кислоты поддерживают здоровье липидной мантии каждой клетки организма», — сказала Королёва.

Она добавила, что питание должно быть трёхразовым с перекусами в виде фруктов или овощей.

Ранее врач-эндокринолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Кристина Чепыгова в беседе с газетой «Известия» заявила, что витамин D играет важную роль в усвоении организмом кальция, необходимого для формирования крепких и здоровых костей.

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