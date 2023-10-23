Музыкант Князев высказался о подражателях группы «Король и Шут»

Музыкант, художник и автор песен групп «Король и Шут» и «КняZz» Андрей Князев высказался об артистах, которые копируют стиль и манеру выступления КиШ.

«Этот путь мне непонятен. Я был фанатом создания чего-то своего, чтобы поразить общественность, но главное — жить в своём мире. И не понимал, какой смысл выходить на сцену, если нет этого рвения», — цитирует Князева «Газета.Ru».

Вместе с тем, сказал музыкант, он не видит ничего плохого в том, что люди вдохновились творчеством «Короля и Шута» и выстраивают свой путь в похожем направлении.

«Мы создали культуру, и она, соответственно, теперь стала достоянием общественности. Но тем не менее с позиции творчества и раскрытия в нём себя я таких исполнителей не понимаю», — заключил Князев.

Ранее сообщалось, что выставка «Панк-культура. Король и Шут» начнёт работу в Санкт-Петербурге 3 ноября. В Москве экспозицию посетили 110 тыс. человек.