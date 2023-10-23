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Умер тюменский историк Виктор Южаков

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В Тюмени на 67-м году жизни скончался кандидат исторических наук Виктор Южаков, внёсший значительный вклад в признание фактов массового трудового героизма и самоотверженности тюменцев в годы Великой Отечественной войны.
Умер тюменский историк Виктор Южаков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«При его непосредственном участии была проведена масштабная работа по поиску архивных документов и публикаций военного времени, подтверждающих трудовой героизм и доблесть тюменцев в тылу, что способствовало присвоению почётного звания РФ «Город трудовой доблести», — заявили в пресс-службе.

Виктор Южаков также был председателем ветеранской организации, вёл работу по патриотическому воспитанию школьников.

Ранее сообщалось, что умер татарский поэт и писатель Разиль Валеев.

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