Умер тюменский историк Виктор Южаков
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«При его непосредственном участии была проведена масштабная работа по поиску архивных документов и публикаций военного времени, подтверждающих трудовой героизм и доблесть тюменцев в тылу, что способствовало присвоению почётного звания РФ «Город трудовой доблести», — заявили в пресс-службе.
Виктор Южаков также был председателем ветеранской организации, вёл работу по патриотическому воспитанию школьников.
Ранее сообщалось, что умер татарский поэт и писатель Разиль Валеев.