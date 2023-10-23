Узнать больше

Хазанов рассказал о работе Театра эстрады во время реконструкции

Короткая ссылка
Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов рассказал, как работал театр во время реконструкции.
Хазанов рассказал о работе Театра эстрады во время реконструкции
  • РИА Новости

«Весной 2018 года Театр эстрады закрылся на реконструкцию. Все эти годы театр функционировал в закрытом режиме, ничего не могло играться на сцене. Театр задумывался как прокатная площадка», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в этот период исполнители стали искать альтернативные сцены, где они могли бы представлять свой контент.

«Театр смиренно ждал, когда можно будет открыть двери и уже с новым дыханием попытаться начать относительно новую жизнь», — отметил Хазанов.

Ранее сообщалось, что пять театров из Татарстана стали номинантами на российскую национальную театральную премию «Золотая маска».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить