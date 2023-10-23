Хазанов рассказал о работе Театра эстрады во время реконструкции

Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов рассказал, как работал театр во время реконструкции.

«Весной 2018 года Театр эстрады закрылся на реконструкцию. Все эти годы театр функционировал в закрытом режиме, ничего не могло играться на сцене. Театр задумывался как прокатная площадка», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в этот период исполнители стали искать альтернативные сцены, где они могли бы представлять свой контент.

«Театр смиренно ждал, когда можно будет открыть двери и уже с новым дыханием попытаться начать относительно новую жизнь», — отметил Хазанов.

Ранее сообщалось, что пять театров из Татарстана стали номинантами на российскую национальную театральную премию «Золотая маска».