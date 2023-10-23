Хазанов рассказал об изменениях в обновлённом Театре эстрады
- РИА Новости
«Всё осталось то же самое, мне даже трудно сказать, что поменяли. Просто всё заменили на новое. Интерьеры сохранены, они заново сделаны. Подъём в зрительном зале, партер теперь под углом, на задних рядах всё хорошо видно, то есть, подняли пол, перестроили», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, хорошо сделаны и гримёрки.
«Лев Лещенко пришёл посмотреть и сказал, что выходить на сцену даже не хочется, настолько там хорошо», — добавил Хазанов.
Ранее сообщалось, что пять театров из Татарстана стали номинантами на российскую национальную театральную премию «Золотая маска».