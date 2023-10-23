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Синоптик ожидает формирование временного снежного покрова к выходным в Москве

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Анастасия Румянцева
Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о погоде в ближайшие дни в столичном регионе.
Синоптик ожидает формирование временного снежного покрова к выходным в Москве
  • РИА Новости

По словам синоптика, в четверг, 26 октября, вечером, в ночь на пятницу, а также в течение всей пятницы «будет приниматься снег».

«Насколько интенсивным ожидается снегопад, сказать сложно. Мы уверенно говорим, что временный снежный покров сформируется, и не исключено, что высота снега, не обязательно в Москве, а вообще в принципе по столичному региону, может достигнуть 10 см. И в Москве к 28 октября даже в нынешнем столетии высота снежного покрова именно на это число могла достигать 11—12 см. Это будет временный снежный покров, долго он не задержится, максимум два дня», — рассказала собеседница RT. 

Вслед за этим, по прогнозу Поздняковой, придёт следующий циклон, который принесёт тепло и осадки в виде дождя, а дождь, как пояснила эксперт, очень быстро справляется со снежным покровом, который лёг на не очень охлаждённую земную поверхность.

«И 28 октября в принципе — это средняя дата по старому климату становления временного снежного покрова. Всё говорит за то, что всё случится именно 28 октября», — заключила она. 

Ранее заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков рассказал в беседе с RT о штрафах за езду на летних шинах зимой.

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