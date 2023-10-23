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Пожароопасный сезон завершили в Свердловской области

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Глава Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов подписал приказ о завершении пожароопасного сезона в регионе.
Пожароопасный сезон завершили в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной департамент информационной политики.

«Сотрудники лесничеств и лесных парков и заповедников начинают подводить итоги прошедшего пожароопасного периода. Уральская авиабаза переходит на межсезонный режим работы, обеспечивает техническое обслуживание, необходимый ремонт и консервацию лесопожарной техники и средств пожаротушения», — заявил Мамонтов.

Пожароопасный сезон в регионе в 2023 году был объявлен 15 апреля.

Ранее сообщалось, что власти Ханты-Мансийского автономного округа уведомили о завершении пожароопасного сезона с 20 октября.

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