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В ХМАО пожароопасный сезон объявили закрытым с 20 октября

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа уведомили о завершении пожароопасного сезона с 20 октября.
В ХМАО пожароопасный сезон объявили закрытым с 20 октября
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на официальный Telegram-канал окружного департамента недропользования «Депнедра Югры».

«С 20 октября в лесах Югры официально завершён пожароопасный период. В 2023 году лесопожарные формирования региона ликвидировали 856 природных пожаров», — говорится в тексте.

Также стало известно о закрытии пожароопасного сезона в лесах Нижегородской области с 20 октября, передаёт newsnn.ru.

За минувший сезон в регионе зарегистрировали 31 пожар в лесных массивах, из них 30 возгораний произошло из-за людей, причиной одного возгорания стала молния.

В прошлом году в области было зафиксировано 65 природных пожаров.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко ввёл режим повышенной готовности в регионе из-за высокого класса пожароопасности.

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