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Стартовали съёмки сериала «Амура» о приключениях россиянки-бойца в Японии

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Сериал о девушке Ане, бойце ММА, которая должна спасти сестру из рабства и противостоять японским мафиози, запущен в производство. Главные роли в экшен-драме исполнят Алёна Михайлова и Юрий Колокольников.
Стартовали съёмки сериала «Амура» о приключениях россиянки-бойца в Японии
  • Кадр со съёмок сериала «Амура»
  • © КИОН

Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, сериал будет дополнен анимационными вставками.

Сюжет вращается вокруг сестёр-близняшек Ани и Нади, которые вместе выросли в детском доме, но их пути разошлись. Надя сбежала в Японию, чтобы обрести свободу и найти свой путь, а Аня стала профессиональным бойцом ММА. Однажды Аня получает сообщение, в котором сестра просит помочь ей. Приехав в Японию, Аня выясняет, что Надю продали в сексуальное рабство. Боец намерена сразиться с тем, кто это сделал, и вызволить родственницу из неволи.

Режиссёрами выступят Андрей Джунковский и Илья Овсенёв, который также выполнит функции оператора. Алёна Михайлова будет играть двойную роль в сериале. 

«Этот проект — абсолютная авантюра и очень интересный вызов для меня. Я никогда такого не делала, есть ощущение, что это реальный бой с самим собой. Моя героиня Аня — человек дела, отвечает за свои слова, видит цель — не видит препятствий. Проект — супер, команда отличная», — приводит слова актрисы пресс-служба KION.

По словам Юрия Колокольникова, шоу будет снято на стыке разных жанров, которые визуально будут обрамлены в необычный стиль.

Кроме того, роли исполнят Аскар Ильясов, Екатерина Вилкова, Валентин Цзин, Юта Кога и другие. 

Производство «Амуры» осуществляется при поддержке Института развития интернета (ИРИ) совместно с таиландской студией Freeland Film.  

Ранее стало известно, что комедию «Праздники» покажут онлайн в конце октября.

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