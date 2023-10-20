Комедия «Праздники» выйдет онлайн в конце октября

Онлайн-премьера российской комедии «Праздники» состоится 26 октября.

Фильм выйдет сразу на трёх платформах: KION, Premier и «Иви».

Сюжет сосредоточен на семье Пыжовых, которые встречаются на майские праздники и пытаются наладить взаимоотношения. По ходу совместного времяпрепровождения с ними случается много нелепых, порой очень забавных ситуаций.

«В «Праздниках» герои показаны юмористически, но будут узнаваемы, как и ситуации, которые случаются в каждой семье. Наши зрители смогут увидеть нестандартные способы решения многих жизненных перипетий и посмеяться над житейскими проблемами», — цитирует слова сценариста и креативного продюсера ленты Дениса Шенина онлайн-кинотеатр KION.

В российский прокат картина вышла 7 сентября.

Ранее стало известно, что 1 ноября состоится премьера детективного сериала «Банда Зиг Заг».