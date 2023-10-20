Детективный сериал «Банда Зиг Заг» выйдет онлайн 1 ноября

В сети 1 ноября состоится премьера детективного остросюжетного проекта «Банда Зиг Заг» режиссёра Виталия Воробьёва.

Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Лента основана на реальных событиях, произошедших зимой 1941 года. Действие сериала развернётся в блокадном Ленинграде, когда продовольствия вот-вот закончатся, а поставки заблокированы. В городе появляется группа злоумышленников под названием «Зиг Заг» — «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера». Они подделывают карточки на еду и грабят автомобили с продовольствием.

Поимка преступников ложится на плечи Тихону Львову, сотруднику Ленинградского УГРО. После серии неудач ему приходится объединиться с лейтенантом контрразведки Свидерским, ищущем в городе фашистскую диверсионную ячейку. Герои не долюбливают друг друга, но вынуждены найти общий язык ради спасения многих жизней.

Роли в сериале исполнили Игорь Петренко, Олег Филипчик, Александр Устюгов, Сергей Белов, Денис Константинов, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова и многие другие.

Ранее стало известно, что 20 октября в сети выходит историческая драма «Голда. Судный день».