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В сети выходит историческая драма «Голда. Судный день»

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Драматический фильм «Голда. Судный день» с Хелен Миррен станет доступен к просмотру в сети.
В сети выходит историческая драма «Голда. Судный день»
  • © KION

Онлайн-премьера биографической драмы состоится на платформе KION 20 октября.

Сюжет вращается вокруг Голды Меир — первой женщины, ставшей премьер-министром Израиля. Действие фильма разворачивается в 1973 году, в период так называемой войны Судного дня. Меир суждено урегулировать конфликт и справиться с последствиями принятых решений.

Роли в ленте также исполнили Лив Шрайбер («Рэй Донован»), Камилль Коттен («Дом Gucci»), Зед Джозеф («Викинги: Вальхалла») и другие.

Впервые картина была показана в рамках Берлинского кинофестиваля в феврале 2023 года. Режиссёром фильма выступил лауреат премии «Оскар» Гай Наттив, а сценарий написал Николас Мартин («Примадонна»).

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